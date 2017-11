„Jumbo Jet“ kommt von Startbahn ab: Flughafen Maastricht lahmgelegt

Maastricht/Aachen. Der Betrieb am Flughafen Maastricht-Aachen war den Sonntag über lahmgelegt, sämtliche Flüge fielen aus. In der Nacht zum Sonntag war eine Boeing 747 bei einem missglückten Startversuch von der Startbahn abgekommen. Der vierstrahlige „Jumbo Jet“ kam auf einer Grasfläche neben der Bahn zum Stehen.

Bildergalerie Jumbo neben der Bahn: Maastricht-Aachen Airport lahmgelegt

Das vierstrahlige Frachtflugzeug der Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines sollte um 23.36 Uhr Uhr nach Dschidda in Saudi-Arabien starten, wie niederländische Medien berichten. Unmittelbar nach dem Anrollen meldete die Besatzung aber Probleme mit den Triebwerken.

Die Maschine kam nach rechts von der Bahn ab. Sie kam im angrenzenden Grasstreifen zum Stehen, das Fahrwerk hielt dem ungeplanten Ausflug ins unebene Gelände stand. Die Crew schaltete die vier Triebwerke ab, Pilot und Copilot konnten die Maschine unversehrt verlassen.

Die niederländische Luftfahrtaufsichtsbehörde OVV hat eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Der Flugbetrieb blieb am Sonntag unterbrochen, die angesetzten Flüge fielen aus. Ein Zeitpunkt für die Bergung der Maschine, für die wegen des weichen Untergrundes schweres Gerät nötig ist, war zunächst nicht bekannt. Eine Boeing des Typs 747-400F kann vollbeladen beim Abflug bis zu rund 400 Tonnen wiegen.

Die in der Türkei registrierte Boeing 747 sei mit Gemüse und pharmazeutischen Erzeugnissen beladen gewesen, hieß es. Die 2002 gebaute Boeing war bis 2015 für die französische Fluggesellschaft Air France im Einsatz. Dann wurde sie an die türkische Frachtfluggesellschaft ACT verkauft, die sie wiederum umgehend an die Saudi Arabian Airlines verleaste.

Angaben zu den Flügen zum und vom Maastricht-Aachen Airport sind auf der Webseite des Flughafens zu finden.