Zwei aus der Region wollen in Berlin gewinnen

Jugend debattiert ist das größte privat finanzierte Projekt zur sprachlichen und politischen Bildung in Deutschland.

Ab Klasse 8 können Schülerinnen und Schüler am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen, der in zwei Altersgruppen ausgetragen wird (Klassen 8-10 und Jahrgangsstufen 10-13). Der Wettbewerb findet zunächst auf Schul-, Regional-, und Landesebene statt. Höhepunkt ist das Bundesfinale, bei dem die besten Debattanten aus ganz Deutschland in Berlin aufeinandertreffen.

Am diesjährigen Landeswettbewerb haben aus ganz Nordrhein-Westfalen fast 30 000 Schülerinnen und Schüler aus 205 Schulen teilgenommen (zwei Schüler pro Schule).

Aus dem Kreis Düren waren vier Schulen dabei, aus dem Kreis Heinsberg neun (darunter die einzige Realschule) sowie aus der Städteregion Aachen acht Schulen. Veronika Stockem vom Städtischen Gymnasium St. Leonhard in Aachen belegte Platz 1, Andreas Plum vom Bischöflichen Gymnasium St. Ursula in Geilenkirchen Platz 2.

Beide vertreten als einzige das Land NRW beim Bundesfinalevon Jugend debattiert am 16. bis 17. Juni in Berlin gegen 30 Konkurrenten.