Düren/Jülich.

An deutlichen Worten ließ es Richter Maik Schwanewilm nicht mangeln. „Diese Aktion war widerwärtig und total bescheuert“, sagte der Vorsitzende Richter des Jugendschöffengerichts Düren, als er am Montag das Urteil sprach am Ende des zweiten Prozesses nach dem Sportplatzüberfall von Jülich-Güsten im November 2016.