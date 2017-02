Jeden Tag 208 Straftaten in unserer Region

Aachen/Düren/Heinsberg.

Die Kriminalitätsrate in der Region Aachen, Düren, Heinsberg ist in den vergangenen drei Jahren enorm gestiegen. Wie Helmut Hammerschlag, Leiter der Aachener Staatsanwaltschaft, am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz mitteilte, sei die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen konkrete Tatverdächtige von 66.040 im Jahr 2013 um fast 20 Prozent auf 79.131 Fälle vergangenes Jahr gestiegen.