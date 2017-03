Am Donnerstag Diskussion im Aachener Apollo-Kino

Der mit dem Bauch taucht? Gleich zu Beginn der Doku „Happy“ zeigt sich Dieter Genreith entblößt – bis auf die Badehose. Nein, ein attraktiver Filmheld ist er wirklich nicht. Über 60, Plauze, Brille und ein bisschen krumm. Ein seltsamer Typ, der auch in Feinrippunterwäsche Federvieh über seinen Hof in Steckenborn jagt. Und dann noch dieser Verdacht seiner Tochter Carolin: Hat er sich im Thailand-Urlaub, in diesem „Frauen-Schlaraffenland“, eine junge Geliebte gekauft?

Wahrscheinlich teilen die meisten Zuschauer die Zweifel der Regisseurin: Papa, kann diese junge Thai-Frau dich schön finden, dich wirklich lieben? Warum nicht besser eine pensionierte Lehrerin aus Deutschland?

Die Streitgespräche zwischen Vater und Tochter führen zu intimen Momenten. „Papa, bist du so einsam?“ Ja! Vor 14 Jahren hat ihn Carolins Mutter verlassen, nach fast drei Jahrzehnten des Zusammenlebens. Nun hat er Tukta gefunden, er schickt ihr Geld, lernt Thailändisch. Er will mit seiner Partnerin nicht nur ins Theater gehen, sondern auch kuscheln – und mehr.

Es ist ein schonungsloser Seelen-Striptease, aber mit Charme und Witz. Die schlimmen Seiten des Themas Sextourismus werden ausgeblendet. Vielleicht ist der Film ein wenig zu happy, zu drollig. Eine Stärke aber: die Sicht von Tukta, die von ihren Ex-Männern betrogen und geschlagen wurde. Wir erleben ihren zwölfjährigen Sohn, ihre Familie. Und erfahren, was sie an Dieter schätzt: seinen Witz, sein „gutes Herz“. Unglaublich, aber nach 90 Minuten will man diesen komischen Kauz, der da einsam am Küchentisch hockt, tatsächlich in den Arm nehmen und mal ganz fest drücken.

„Happy“ ist im Aachener Apollo-Kino zu sehen. Am Donnerstag ab 18.30 Uhr präsentiert Carolin Genreith ihren Film gemeinsam mit ihrem Vater Dieter und ihrer Stiefmutter Tukta.