Düsseldorf.

CDU-Chef Armin Laschet steckt mitten in den Koalitionsverhandlungen mit der FDP. Auch in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen werde man jede Maßnahme auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen, versprach der künftige NRW-Ministerpräsident im Interview mit Michael Bröcker, Stefan Weigel und Thomas Reisener. Trotzdem will er investieren.