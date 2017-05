Termine

Beim siebten Internationalen Gitarrenfestival Heinsberg sind vier Meisterkonzerte mit jeweils zwei Programmhälften in unterschiedlichen Stilrichtungen im Angebot. Sie beginnen jeweils um 20 Uhr in der Stadthalle in der Apfelstraße.

Mit dem Chilenen José Antonio Escobar eröffnet am Dienstag, 23. Mai, einer der charismatischsten Solisten der Klassikszene das Festival. Die zweite Hälfte des Eröffnungsabends gestaltet das Eden Stell Guitar Duo aus Großbritannien. Das Konzert am Mittwoch, 24. Mai, startet mit Jan Depreter aus Belgien ebenfalls ganz klassisch.

Für den zweiten Teil reist der ungarische Gitarrist Antal Pusztai an. Im Trio mit Julius Lendvay (Bass) und Laszlo Racz (Cimbalom) lässt er auch dieses Mal wieder eine Mischung aus ungarischer Gipsy-Musik und jazziger Improvisation erwarten. An Christi Himmelfahrt, 25. Mai, eröffnet das deutsche Mare Duo den Abend in der Besetzung Mandoline und Gitarre.

Danach folgt Musik aus Brasilien mit Erika Ribeiro und Luis Leite in der Besetzung Flügel und Gitarre. Das Meisterkonzert am Freitag, 26. Mai, eröffnet mit Judicael Perroy Frankreichs aktuell wohl profiliertester klassischer Gitarrist. Ihm folgt Flamenco-Großmeister Rafael Cortés.

Wie schon bei seinem Auftritt beim Festival 2011 kommt er wieder mit seinem Quartett, zu dem Rafael jr. (Gitarre), Juanfe Luengo (Gitarre) und David Bravo (Percussion) gehören. Mit dabei ist dieses Mal zudem die Tänzerin Rafaela Escoz.

Tickets für die Konzertabende sind erhältlich beim Kundenservice Medienhaus des Zeitungsverlags Aachen.

Die Wertungsspiele der 1. und 2. Hauptrunde des Gitarrenwettbewerbs finden von Mittwoch bis Freitag, 24. bis 26. Mai, tagsüber (circa 9.30-12.30 Uhr und 14.30-18 Uhr) in der Stadthalle Heinsberg statt. Der Eintritt dazu ist frei.