Aachen - International gesuchter Sexualtäter am Bahnhof verhaftet

Aachen.

Ein mit europaweitem Haftbefehl gesuchter Sexualstraftäter ist am Sonntag am Aachener Hauptbahnhof festgenommen worden. Der Polizei half dabei der sogenannte Kommissar Zufall: Der Mann war in der Vorhalle des Bahnhofs mit einem anderen in Streit geraten, so wurden die Beamten der Bundespolizei auf ihn aufmerksam.