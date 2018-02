Aachen - „Inside IS“: Sondervorstellung mit Podiumsdiskussion

Aachen.

Was veranlasst junge Menschen, die hier aufgewachsen sind, unserer liberalen Gesellschaft den Rücken zu kehren, sich zu radikalisieren und im schlimmsten Fall als Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates in Syrien oder dem Irak zu sterben? Im Kern geht es beim Theaterstück „Inside IS“ um diese Frage, die viele Menschen in Deutschland ratlos zurücklässt.