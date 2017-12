Düsseldorf - Inflationsrate in NRW ist 2017 deutlich gestiegen

Inflationsrate in NRW ist 2017 deutlich gestiegen Letzte Aktualisierung: 29. Dezember 2017, 14:19 Uhr

Düsseldorf. Die Preise sind in Nordrhein-Westfalen 2017 deutlich stärker gestiegenen als in den Jahren zuvor. Die Teuerungsrate erreichte mit 1,8 Prozent den höchsten Wert seit 2012, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.