Saskia Lang: Ihre Geschichte

Es ist eher einem Zufall zu verdanken, dass Saskia Lang, damals noch Saskia Krappen, aus Wassenberg-Myhl einmal das beste Tanzmariechen Deutschlands wurde. Als Fünfjährige begleitete sie ihre Freundin erstmals nach Heinsberg zum Ballett. Die dortige Ballettlehrerin Inka Krichel war zugleich bei der KG Brööker Watteratte als Trainerin aktiv. Hier hatte die kleine Saskia dann schon drei Jahre später ihren ersten Auftritt als Tanzmariechen.

1997 gewann sie für die Oberbrucher Karnevalsgesellschaft die Deutsche Meisterschaft als Tanzmariechen und wiederholte diesen Erfolg 1998, 1999 und 2000 mit ihrem Tanzpartner Marco Schmitz.

Heute gibt die dreifache Mutter ihr Können und ihre Erfahrung im karnevalistischen Tanz nicht nur an ihre eigenen Kinder weiter, sondern gehört auch dem Schulungsteam im Bund Deutscher Karneval an und begleitet Fortbildungen für Mariechen, Garden oder Schautanz-Gruppen.

Riesig gefreut hat sich Saskia Lang in dieser Session über den Orden ihrer ersten Gesellschaft, der KG Brööker Waaterratte. In Erinnerung an ihren ersten Titel als Deutsche Meisterin vor genau 20 Jahren ziert ihr Foto den Orden, zusammen mit dem des Rosenmontags-Komitees der Gesellschaft, das vor 60 Jahren gegründet wurde.