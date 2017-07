Simmerath.

Über Sonnenschein am Wochenende können sich viele Eifeler im Sommer nicht so richtig freuen. Schönes Wetter ist auch stets mit Lärm verbunden, wenn Tausende Motorradfahrer in Richtung Rursee unterwegs sind. Lärmgeplagten Bürger aus den Orten Einruhr, Kesternich und Dedenborn platzte in diesem Sommer der Kragen.