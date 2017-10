Freie Stellen

Auch in den nächsten Jahren werden in der JVA Aachen freie Stellen zu besetzen sein. Sollten Sie Interesse am Beruf der Justizvollzugsbeamtin/des Justizvollzugsbeamten im Allgemeinen Vollzugsdienst haben, richten Sie Ihre Bewerbung an Reina Blikslager, Leiterin der Justizvollzugsanstalt Aachen, Krefelder Straße 251, 52070 Aachen.

Fragen zu den Bewerbungsmodalitäten oder zum Berufsbild unter 0241/9173109 und 0241/ 9173111 oder per E-Mail an poststelle@jva-aachen.nrw.de.