Düsseldorf.

Bei Sexualdelikten in Nordrhein-Westfalen hat sich der Anteil der ausländischen Täter in den letzten drei Jahren deutlich erhöht. Wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag auf eine parlamentarische Anfrage der AfD im Düsseldorfer Landtag mitteilte, ist der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im vergangenen Jahr auf 28,7 Prozent angestiegen.