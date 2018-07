Düsseldorf/Aachen.

In Nordrhein-Westfalen übernehmen normale Bürger immer häufiger die Arbeit von Politessen, wie eine Umfrage unserer Redaktion in Kommunen ergeben hat. Allein in Köln meldeten demnach im vergangenen Jahr Privatpersonen rund 29.000 Falschparker beim Ordnungsamt.