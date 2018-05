Hackathon in Aachen

Aachen. Drei Tage lang tüfteln, Ideen entwickeln und gemeinsam umsetzen: Beim ersten Hackathon “Beyond Borders - Hack the #datadome” des Medienhauses Aachen sind kreative Menschen gefragt, die unsere digitale Zukunft mitgestalten möchten. Vom 7. bis 9. Juni wird die Digital Church in Aachen zum Treffpunkt für Programmierer, Designer und digitale Bastler.

Die Digital Church ist die ehemalige Elisabethkirche an der Jülicher Straße, die sich nach ihrer Entweihung 2016 zum digitalen Treffpunkt und Coworking Space der Stadt entwickelt hat. Coworking ist eine neue Arbeitsform, bei der Menschen zeitlich flexibel einen offen gestalteten Arbeitsplatz mieten und den Vorteil des zusammen Arbeitens nutzen. Coworking Spaces bieten neben Arbeitsplätzen auch Infrastruktur wie Netzwerk, Drucker und Besprechungsräume.





Der inhaltliche Schwerpunkt des Hackathons, den man sich wie eine Art Technologie-Marathon mit Designwettbewerb vorstellen kann, liegt auf der kreativen Nutzung von offenen Datenquellen (Open Data) in der Euregio. Ziel ist die Entwicklung neuer Services, die Daten intelligent und für alle nutzbar zusammenführen. Das können zum Beispiel digitale Angebote oder Apps sein, die das Leben erleichtern und Menschen sowie ihren Lebensraum verbinden.

Mehrere Tausend Euro für die besten Ideen

Erste Prototypen werden zum Abschluss des Hackathons in jeweils dreiminütigen Präsentationen einer Fachjury präsentiert, für die drei besten Ideen gibt es als kleine Startup-Finanzierung insgesamt 4000 Euro zu gewinnen. Zusätzlich werden den Gewinnerteams aus vier verschiedenen Kategorien ein bis sechs Monate Coworking-Space in der Digital Church zur Verfügung gestellt. Einen Sonderpreis gibt es obendrein für die beste Idee oder Weiterentwicklung des digitalen Stadtmagazins klenkes.de.

Begleitet werden die rund 80 Teilnehmer aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden an allen Tagen von Mentoren, die ein Pitchtraining und Beratungseinheiten anbieten. Neben diversen Datenbanken aus der Euregio gibt es Zugang zu Google-Datenquellen und zum ePaper-Archiv von Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten. Los geht es am 7. Juni um 16.30 Uhr, getüfelt und entwickelt wird drei Tage und zwei Nächte lang.



Das Event rund um das spannende Thema Open Data findet in Zusammenarbeit mit dem digitalHUB Aachen, dem next media accelerator (nma) aus Hamburg und dem Google News Lab statt. Unterstützt wird die Veranstaltung von NetAachen und der STAWAG. Die Teilnahme am Hackathon ist kostenlos. Wer mitmachen möchte, sollte sich muss sich zeitnah anmelden , weil die Zahl der Plätze begrenzt ist.