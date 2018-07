Mehr als 90.000 Asylanträge bis 30. Juni, fast ein Viertel davon in NRW

Im ersten Halbjahr 2018 sind in der Bundesrepublik 93 316 Asylanträge gestellt worden. Das geht aus einem Bericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor, der unserer Zeitung vorliegt. Das sind mehr Asylanträge als in jedem Gesamtjahr zwischen 2002 und 2012.

Allein in NRW wurden 19 166 Asylanträge gestellt, das entspricht einem Anteil von 23,4 Prozent aller im ersten Halbjahr 2018 in der Bundesrepublik gestellten Anträge. Das legt den Schluss nahe, dass viele Flüchtlinge über Nordrhein-Westfalen illegal nach Deutschland einreisen, die meisten vermutlich über die belgisch-deutsche Grenze auf der A 44 bei Aachen. In Bayern hingegen wurden in den ersten sechs Monaten 11 341 und damit weniger als 14 Prozent der Asylanträge gestellt.

Die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache (Frontex) geht davon aus, dass afrikanische Migranten in Zukunft primär versuchen werden, über das Mittelmeer Spanien zu erreichen statt wie bislang Italien. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nimmt an, dass dadurch der Migrationsdruck auf die Westgrenze weiter steigen wird. Das eigentliche Ziel der meisten Migranten bleibt die Bundesrepublik.