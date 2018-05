Historiker Ian Kershaw erhält Karlsmedaille

Seine Bücher über Hitler und Nazi-Deutschland gelten als Standardwerke

Ian Kershaw wurde 9. April 1943 in Oldham, Lancashire, in eine britische Arbeiterfamilie geboren. In der Oberstufe entdeckte er seine Leidenschaft fürs Mittelalter, promovierte in Oxford und kehrte als Geschichtsdozent nach Manchester zurück. Bis zu seiner Emeritierung lehrte er an der University of Sheffield.

Kershaw spricht fließend Deutsch. Ab Mitte der 70er Jahre konzentrierte er sich auf moderne Geschichte und vor allem auf die Nazi-Zeit. Seine Bücher gelten als Standardwerke, vor allem seine zweibändige Biografie über Adolf Hitler. 2011 beschrieb er in „Das Ende“ den Untergang Hitler-Deutschlands – es soll sein letztes Buch über die Nazis sein. In „Höllensturz“ analysiert Kershaw die europäische Geschichte vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis zum Beginn des Kalten Krieges. Der zweite Band behandelt die Zeit bis zur Gegenwart, soll im Herbst auf Englisch und 2019 in deutscher Übersetzung erscheinen. Der englische Titel lautet „Rollercoaster“ – auf Deutsch: Achterbahn.

Die Laudatio hielt Stefan Aust, Herausgeber der Tageszeitung „Die Welt“. Er nannte Kershaw einen außergewöhnlich brillanten Historiker und Erzähler, der in der Lage sei, das Vergangene so zu schildern, „dass es Teil der Gegenwart wird. Europas Gegenwart“.