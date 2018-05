Düsseldorf - Hunderttausende feiern Japan-Tag in Düsseldorf

Düsseldorf.

Hunderttausende Besucher haben in Düsseldorf den Japan-Tag am Rhein und in der Altstadt gefeiert. Mit dem Sake-Anstich eröffneten Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) und der japanische Generalkonsul Ryuta Mizuuchi das Spektakel am Samstag.