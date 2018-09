Kerpen - Hunderte nehmen an Führung durch Hambacher Forst teil

Kerpen. Mehr als tausend Menschen haben am von Klimaaktivisten angekündigten „Wochenende des Widerstands” an einer Führung durch den Hambacher Forst teilgenommen. Darunter waren viele Familien und Kinder, wie ein dpa-Reporter berichtete. Zu dem mehrstündigen Waldspaziergang am Sonntag seien mehr als 1100 Menschen gekommen, sagte der Umweltschützer und Naturführer Michael Zobel.

Die Polizei machte keine Angaben zur Teilnehmerzahl. „Die Lage ist aber unverändert ruhig”, sagte ein Sprecher am Nachmittag. Die Beamten seien am Forst präsent. Auch die Rodungsgegner meldeten keine Zwischenfälle. Bereits am Samstag war es demnach friedlich geblieben.

Das Waldgebiet liegt im Südosten des rheinischen Tagebaus Hambach und gilt als Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle. Die Aktivisten hatten vor dem Wochenende angekündigt, sich aus Protest gegen die Rodungspläne des Energiekonzerns RWE erneut auf den Weg in das Braunkohlerevier zu machen. Unter anderem gehe es darum, die Infrastruktur der Waldbesetzer wiederherzustellen, Lebensmittel in den Forst zu bringen und „Kräfte zu sparen”, sagte ein Sprecher der „Aktion Unterholz”.

Hintergrund sind Aufräumaktionen von RWE am Mittwoch und Donnerstag. Mitarbeiter hatten unter starkem Polizeischutz Barrikaden, Möbelstücke und vieles mehr aus dem Forst abtransportiert, den Aktivisten in Baumhäusern besetzt haben. RWE will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, darf damit aber frühestens im Oktober beginnen. Aus Sicht des Konzerns ist die Abholzung unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. Gegen die Pläne gibt es seit langem Proteste.

In Bonn kletterten Aktivisten am Sonntagmorgen auf einen Baukran und rollten ein Transparent mit der Aufschrift „Hambi bleibt” aus. Noch am Vormittag zogen sie nach Polizeiangaben mit dem Plakat wieder ab. In der Ortschaft Buir in unmittelbarer Nähe des Hambacher Forsts war für den Nachmittag eine Tanzdemo angekündigt.

Die Grünen in Nordrhein-Westfalen kündigten an, ihren Landesparteirat mit zahlreichen Delegierten am 7. Oktober an den Forst zu verlegen. „Wir werden mit diesem Parteitag direkt am Hambacher Wald ein deutliches Signal an RWE, Landes- und Bundesregierung für einen Rodungsstopp senden”, sagte die Landesvorsitzende Mona Neubaur dem „Kölner Stadt-Anzeiger” (Samstag). Die Beratungen sollen demnach in einem Zelt auf einem Grundstück des Umweltverbandes BUND an der Abbaukante des Tagebaus stattfinden. Die NRW-Grünen erwarten zwischen 150 und 200 Teilnehmer, darunter etwa 80 Delegierte, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kritisierte die Pläne der Grünen. „Jetzt einen Parteitag am Hambacher Forst abzuhalten, ist kein Beitrag zu der von ihnen geforderten Deeskalation”, sagte Reul der „WAZ” (Montag). Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann bezeichnete die Versammlung gegenüber der Zeitung als „eine reine Showveranstaltung”.

Nach einem Bericht der „Rheinischen Post” (Samstag) stellt sich die Polizei auf einen großen und langen Einsatz im Zusammenhang mit den Rodungen ein. Der Einsatz werde voraussichtlich bis einen Tag vor Weihnachten dauern, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Erlass des NRW-Innenministeriums. Die geplante Abholzung soll vorher abgeschlossen sein, sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Dem Bericht zufolge müssten bis zum voraussichtlichen Ende des Einsatzes alle Kräfte der Bereitschaftspolizei, der polizeilichen Alarmeinheiten sowie Polizeiärzte und medizinisches Personal zur Verfügung stehen.

Zu einem Bericht der Aachener Zeitung/Nachrichten, wonach die Polizei ein Tunnelsystem im Hambacher Forst entdeckt habe, sagte ein Sprecher der Aachener Polizei der dpa am Samstag: „Wir als einsatzführende Behörde haben über solch angelegte Tunnelsysteme bislang keine Erkenntnisse.” Die Sprecherin des NRW-Innenministeriums sprach von Erdlöchern, die seit längerer Zeit bekannt seien.

Die Aachener Polizei gab am Samstag auf Twitter bekannt, dass sie diese Informationen nicht kommentiere. „Sie stammen nicht aus unserem Hause. Der Polizei Aachen als einsatzführender Behörde liegen bislang keine Erkenntnisse über solche Tunnelsystem im Hambacher Forst vor“, heißt es in dem Tweet.