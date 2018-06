Düsseldorf - Hunderte Beschäftigte demonstrieren an Düsseldorfer Uni-Klink

Personal laut Verdi-Studie „aufgebraucht“

Am kommenden Montag müssten die deutschen Krankenhäuser bis zum Jahresende den Betrieb einstellen, sofern es darum geht, Patienten mit einer angemessenen Schichtbesetzung zu pflegen. So hat es jedenfalls die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ermittelt. An dem „Belastungscheck“ hatten sich bis Ende Mai bundesweit rund 600 Stationen beteiligt, die insgesamt rund 13.000 Pflegefachkräfte repräsentieren.

Die Teams haben einen Schichtplan geschrieben mit der Besetzung, die sie für notwendig erachten, um Patienten gut versorgen zu können, und diese mit dem vorhandenen Personal abgeglichen. Der Montag wäre der statistisch ermittelte Tag, ab dem das Personal „aufgebraucht“ sei, sagt die Gewerkschaft.

Die desolate Personalbemessung ist auch der Anlass für aktuelle Streiks an den Universitätskliniken in Düsseldorf und Essen. Verdi hat für Mittwoch zum bundesweiten Aktionstag in die Landeshauptstadt gerufen, wenn dort die Gesundheitsminister tagen. Aus unserer Region werden mindestens vier Busse dorthin fahren, sagt der zuständige Gewerkschaftssekretär Harald Meyer. Das Rhein-Maas Klinikum Bardenberg und die LVR-Klinik in Düren beteiligen sich, zudem viele Altenpfleger. Die geplagten Mitarbeiter würden für die Kundgebung ihre Freizeit einsetzen, sagt Meyer. (pa)