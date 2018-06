Köln - Hotel-Unterbringung von Flüchtlingen in Köln besonders teuer

Köln.

In mehreren nordrhein-westfälischen Städten sind Geflüchtete laut WDR in Hotels untergebracht - mit unterschiedlich hoher finanzieller Belastung. Teuer sei es vor allem für die größte NRW-Stadt Köln, die mehr als 2.200 Flüchtlinge in 40 ehemaligen Hotels beherberge, wie eine Umfrage des Westdeutschen Rundfunks ergab.