Hospizgesetz fordert Altenheime extrem Von: Rauke Xenia Bornefeld

Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2017, 20:08 Uhr

Stolberg. Ende 2015 hat der Bundestag mit deutlicher Mehrheit das neue Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) sowie das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe beschlossen. Das HPG soll die Palliativ- und Hospizversorgung in die Breite tragen, also zum Beispiel auch in Altenheime und Krankenhäuser.