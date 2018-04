Niederkrüchten/Heinsberg - Horror-Unfall: Autofahrer verbrennt im eigenen Wagen

Niederkrüchten/Heinsberg.

Ein schrecklicher Anblick bot sich den Rettern am Sonntag nach einem Autounfall in Niederkrüchten im Kreis Viersen, rund acht Kilometer nördlich von Wegberg. In einem auf der Seite liegenden Kleintransporter fanden sie die verbrannte Leiche des Fahrers. Die Leiche war hinter dem Steuer des völlig zerstörten Autowracks auf der Bundesstraße 221, der Aachener Straße, eingeklemmt.