Stolberger Kinderquäler: Hohe Strafen am Landgericht Aachen gefordert

Stolberg/Aachen. Im Fall der beiden jungen Männer aus Stolberg, die vor dem Aachener Landgericht wegen mehrfacher Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Vergewaltigung angeklagt sind, hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mehrjährige Haftstrafen gefordert. Die Angeklagten sollen zwei Nachbarsjungen über Monate sadistisch gequält und Videos der Taten auf Snapchat veröffentlicht haben.

Mehr zum Thema

Für Ali-Riza E. (21 Jahre) forderte die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von drei Jahren und acht Monaten, für seinen Freund und Mittäter Rene M. (19) drei Jahre und vier Monate. Im angewendeten Jugendstrafrecht sind dies vergleichsweise hohe Strafen.

Während der Plädoyers vor der 3. Großen Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Jürgen Beneking wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zuvor hatte im Prozess auch das mutmaßliche Hauptopfer, ein 17-jähriger, geistig zurückgebliebener Nachbarsjunge, ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt. Das ist eine übliche Praxis, wenn schützenswerte und intime Begebenheiten aus dem Persönlichkeitsbereich der Opfer zur Sprache kommen.

Den angeklagten jungen Männern werden nicht nur brutale und erniedrigende Behandlungen insbesondere gegenüber dem seinerzeit erst 16-jährigen Opfer vorgeworfen. Ihn sollen sie vor der laufenden Handykamera in mehr als 20 Fällen brutal geschlagen haben, zudem hätten sie glühende Shisha-Kohle auf seinen nackten Beinen ausgedrückt. Desweiteren soll es einen analen Vergewaltigungsversuch mit eine Deodorantdose gegeben haben. Die Angeklagten hatten die vorgeworfenen Taten gestanden.

Das Perfide an der Sache: All diese Misshandlungen taten sie ihrem Opfer im Zeitraum zwischen Februar und Oktober 2017 angeblich vor allem an, weil sie möglichst viele Follower auf der Chat- und Video-Plattform Snapchat hätten erreichen wollen, wie sie selbst aussagten. „Wir fühlten uns durch die Resonanz bestätigt“, hatten sie in ihrer Einlassung berichtet.

Ali-Riza E. ist bislang nicht vorbestraft, auch bei Rene M. waren bislang nur kleine Ordnungswidrigkeiten verzeichnet. Die Verteidigung hat ebenfalls einen Schuldspruch beantragt, jedoch solle die genaue Strafhöhe erst dann von dem Gericht festgestzt werden, wenn abzusehen sei, wie sich die jungen Täter entwickeln.

Das mit Spannung erwartete Urteil soll um 13 Uhr im Landgericht Aachen gesprochen werden.

Wir berichten aktuell weiter.