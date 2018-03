Düsseldorf.

Die mutmaßlich hohe Dunkelziffer bei Genitalverstümmelungen an jungen Mädchen hat die nordrhein-westfälische Landesregierung alarmiert. Obwohl die Beschneidung weiblicher Genitalien seit 2013 in Deutschland ein Straftatbestand ist, sind die Ermittlungsbehörden an Rhein und Ruhr in den letzten vier Jahren wegen dieser kriminellen Eingriffe nicht ein einziges Mal tätig geworden.