Köln - Hochwasser-Lage am Rhein bleibt angespannt

Köln. Die Hochwasserlage entlang des Rheins bleibt angespannt. Bei Köln wird der Höhepunkt des neuerlichen Hochwassers voraussichtlich am Samstag erreicht, wie die Hochwasserschutzzentrale in Köln am Donnerstag mitteilte.

Bildergalerie Wieder Hochwasser am Rhein: Höchststand am Freitag erwartet Mehr zum Thema

In Köln lag der Pegelstand am Donnerstagmorgen bei 7,68 Meter und dürfte wegen der Niederschläge im Tagesverlauf um weitere zwei Zentimeter pro Stunde ansteigen. „Wir gehen aktuell davon aus, dass der Pegelstand im Laufe des Freitags auf etwa 8,30 Meter ansteigen wird”, sagte ein Sprecher der zuständigen Hochwasserschutzzentrale. Damit würde dann die Schifffahrt eingestellt.

Im Laufe des Samstags könnte der Rhein bei Köln voraussichtlich sogar einen Pegelstand zwischen 8,50 und 8,60 Meter erreichen. Ob und wann dann das Hochwasser zurückgeht, sei derzeit nicht mit Bestimmtheit zu sagen. „Wir hoffen, dass die Pegelstände am Sonntag wieder sinken”, sagte der Sprecher.

Auch in Mainz schwillt der Fluss an. Am Donnerstagmorgen lag der Pegelstand bei 6,04 Metern. In Baden-Württemberg ruht bereits der Schiffverkehr. Die dortige Hochwasservorhersagezentrale erwartet für Freitagnachmittag einen Pegelstand, von dem an Schiffe wieder fahren dürfen. Entlang des Neckars müssten die Schiffsbetreiber aber noch bis Samstag warten.

Anfang Januar hatte das Hochwasser am Rhein für eine angespannte Lage gesorgt. In Köln erreichte der Pegelstand fast 8,80 Meter. Nach drei Tagen konnte die Schifffahrt wieder freigegeben werden.