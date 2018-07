Essen - Hitze und Gewitter am Mittwoch in NRW

Essen. Mit der Hitze kommen die Gewitter: Zwar bleibt es in Nordrhein-Westfalen sonnig und heiß, ab Mittwochmittag könne es aber zunächst im Bergland, dann auch im Tiefland einzelne Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwochmorgen mitteilte. Die Temperaturen erreichen Werte bis 36 Grad.

Bildergalerie 36 Grad und es wird noch heißer: Deutschland in der Hitzewelle Mehr zum Thema

In der Nacht auf Mittwoch gab es kaum Abkühlung: Mit Werten um 19 Grad wie in Düsseldorf blieb es nach Angaben des DWD warm. In Essen lagen die Werte in der Nacht bei etwa 20 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt es heiß mit Werten bis 38 Grad am Donnerstag und 33 Grad am Freitag. Am Donnerstag kann es nach Angaben des DWD erneut vereinzelt gewittern. Am Freitag soll es überwiegend wolkenlos und trocken bleiben soll.

In Aachen und Umgebung ist von Gewittern oder Abkühlung vorerst keine Spur. Am Mittwoch wird es bis zu 33 Grad in der Innenstadt und auch in Monschau werden noch 30 Grad erreicht. Auch am Donnerstag und Freitag wird es weiterhin heiß. Erst am Samstag entlädt sich auch in der Region die aufgestaute Hitze in einem Gewitter.