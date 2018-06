Düsseldorf - Historiker wollen Opfer der Pogromnacht in NRW ermitteln

Historiker wollen Opfer der Pogromnacht in NRW ermitteln Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 14:48 Uhr

Düsseldorf. Ein Historiker-Team will die tatsächliche Opferzahl der von den Nazis entfesselten Novemberpogrome von 1938 ermitteln - zumindest für das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen. „Die Zahl ist bis heute unbekannt”, sagte Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus, am Mittwoch in Düsseldorf.