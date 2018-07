Offenbach/Essen - Heißester Tag in Deutschland erwartet: In NRW „nur” bis 34 Grad

Offenbach/Essen. Mit bis zu 39 Grad soll der Dienstag der bundesweit heißeste Tag des Jahres werden - in Nordrhein-Westfalen bleibt es mit „nur” 34 Grad aber wohl etwas kühler. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in Mitteldeutschland die hohen Temperaturen erwartet.

In NRW sind am Dienstag Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad sowie viel Sonne zu erwarten. In den Regionen Köln und Duisburg wird es nach der Vorhersage des DWD dabei am wärmsten. Der Raum Aachen kommt mit Temperaturen um die 30 Grad und leichter Bewölkung davon. Der Mittwoch werde landesweit bewölkt und regnerisch bei maximal 28 Grad. Mancherorts droht laut DWD auch Starkregen. Ab Donnerstag werde es in ganz NRW wieder sonnig und es sei mit Temperaturen um die 30 Grad zu rechnen.

Der bisher höchste Wert in diesem Jahr wurde in Duisburg mit 38,0 Grad am 26. Juli gemessen. Das Tief „Juli” bringt subtropische Luft nach Mitteleuropa und sorgt für die Hitze.