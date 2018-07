Essen - Heißes Wetter bereitet Bauern und Förstern in NRW Sorgen

Essen. Das anhaltende Freibadwetter treibt Bauern, Förstern und der Feuerwehr zunehmend Sorgenfalten auf die Stirn. Grund ist der ausbleibende Regen, gepaart mit hohen Temperaturen. Schon gab es die ersten Brände: So musste am vergangenen Wochenende etwa die Feuerwehr Witten vier Flächenbrände löschen.

Eine Wetteränderung ist nicht in Sicht: „Es bleibt überwiegend warm und trocken”, sagt Meteorologe Gerd Budilovsky vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen.

In den Wäldern herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. Für weite Landesteile gilt Gefahrenstufe vier - von fünf möglichen. Förster Matthias Klar vom Forststützpunkt Emscherbruch des Regionalverbandes Ruhr in Gelsenkirchen appelliert an die Bürger, keine brennenden Zigarettenstummel an den Wegesrand zu werfen. „Die Pflanzen sind pulvertrocken und dann noch der Wind. Nachts gibt es im Moment keine Taubildung.” Ein Feuer könne sich da ganz schnell entzünden.

Auch die Natur leide: Klar sprach vom „Wasserstress der Pflanzen”. Gerade ältere Bäume hätten Probleme mit der Trockenheit. So würden manche Buchen im mittleren Ruhrgebiet schon Blätter verlieren oder ganz absterben. Schon im vergangenen Jahr habe es eine Trockenheit gegeben. In diesem Jahr sei das Frühjahr „wahnsinnig trocken” gewesen. Sein Wunsch: „Immer nachts ein richtig schöner Landregen, der richtig durchgeht: drei, vier Tage hintereinander.”

Auch vielen Ackerbauern macht das Wetter zu schaffen. „Wir rechnen mit Ertragseinbußen in einem erheblichen Ausmaß”, sagt Heinrich Brockerhoff, Getreideexperte bei der Landwirtschaftskammer NRW in Köln. Er schätzt, dass die Erträge häufig mindestens zehn Prozent unter dem Durchschnitt liegen werden. Bei Raps könnten es sogar über 30 Prozent sein. Es sei eine Raps-Ernte zu erwarten, „die die Kosten nicht decken wird”. Bei der vor einigen Tagen begonnenen Ernte von Wintergerste seien Erträge und Qualitäten im Westen zwar zufriedenstellend bis gut, im Osten NRWs gebe es wegen geringerer Niederschläge aber ebenfalls Einbußen.

Beim Winterweizen, der wichtigsten Getreideart in NRW, seien die Auswirkungen der Hitze dramatischer. „Denen wird jetzt wirklich der Wasserhahn zugedreht.” Auf den Feldern herrschten in der Sonne mitunter 50 Grad - zu viel für die Pflanzen, um noch weiterzuwachsen. „Es kommt zur Notreife. Die Dicke der Körner nimmt nicht mehr zu.” Am besten zurecht mit der Hitze kämen noch die Zuckerrüben. „Sie können eine trockene Phase einigermaßen gut überstehen. Sie werden sich normal weiterentwickeln, sobald wieder Wasser da ist.”

Auch der für die Ruhr zuständige Wasserwirtschaftsverband beobachtet die Entwicklung genau. Über die Ruhr und ihre Nebenflüsse werden rund 4,6 Millionen Menschen im Ruhrgebiet mit Trinkwasser versorgt. Die acht Talsperren des Ruhrverbandes geben derzeit 16 600 Liter Wasser in der Sekunde ab, damit immer genug Wasser in dem Fluss ist. Ohne die Sperren wäre die mittlere Ruhr bei Schwerte-Villigst am vergangenen Wochenende streckenweise trockengefallen, wie der Verband mitteilt.

Sorgen macht sich der Verband aber nicht. Die Talsperren seien immer noch zu knapp 84 Prozent gefüllt. Der Füllstand liegt damit nur wenig unter dem langjährigen Mittel. „Die Wasserspeicher im Sauerland sind daher auch für eine mögliche Fortsetzung der sommerlichen Hitzewelle gut gerüstet”, heißt es.