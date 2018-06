Hebammenversorgung in NRW: „Bedarf nicht gedeckt” Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 15:32 Uhr

Düsseldorf. Für werdende Eltern in Nordrhein-Westfalen wird es nach Einschätzung von Fachverbänden immer schwerer, in der Nähe ihres Wohnortes eine Hebamme zu finden. Allein in Düsseldorf meldeten sich deshalb derzeit monatlich rund 400 Schwangere bei der Hebammenzentrale, einem Vermittlungsangebot in der Landeshauptstadt, wie eine Mitarbeiterin mitteilte.