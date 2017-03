Ein Preis für uneigennützigen Einsatz

Mit dem Hans-Rosenthal-Ehrenpreis zeichnen die Hans-Rosenthal-Stiftung und der Verein „Aktion Hilfe in Not“ seit 2003 Personen oder Institutionen aus, die sich in herausragender Weise und uneigennützig für Not leidende Menschen einsetzen oder eingesetzt haben.

Der Preis ist benannt nach dem 1987 verstorbenen jüdischen Moderator („Dalli, Dalli“) und soll an dessen Werk und Schicksal erinnern. Rosenthal überlebte den Holocaust, weil zwei fremde Frauen ihn unter Einsatz ihres eigenen Lebens versteckten und mit ihm ihre Lebensmittel teilten.

Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehören Daniela Schadt, das Kinderhospiz „Sterntaler“, Peter Maffay, Veronica Ferres und Franz Beckenbauer.