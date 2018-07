Aachen - Hans Günter Winkler: „Wille ist der stärkste Motor für einen Sportler“

Aachen.

„Ich interessiere mich nicht für mein Alter. Ein Mensch, der aufhört zu laufen, ist fertig. Und ich laufe immer weiter“, sagte Hans Günter Winkler in einem Gespräch anlässlich des CHIO Aachen vor vier Jahren. In der Nacht zum Montag endete nun sein Lebensweg nach einem Herzstillstand, in zwei Wochen wäre der wohl immer noch berühmteste und – gemessen an den olympischen Medaillen – erfolgreichste deutsche Springreiter 92 Jahre alt geworden.