Fielitz referiert und diskutiert in Baesweiler

Maik Fielitz (31) ist Wissenschaftler am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg. Vorher war er am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena tätig. Forschungsschwerpunkte sind Rechtsextremismus, Nationalismus und politische Gewalt.

Fielitz tritt am Samstag, den 8. September, in Baesweiler auf. Sein Vortrag mit dem Titel „Was geht? Was bleibt? Kontinuitäten und Brüche faschistischer Ideologien im Prisma der neuen Rechten“ ist Abschluss der Veranstaltungsreihe „Geschichte verstehen – Zukunft gestalten“ der Volkshochschule Nordkreis Aachen und des Geschichtsvereins Baesweiler. Der Vortrag mit anschließender Diskussion beginnt um 14 Uhr im Haus Setterich DRK, Emil-Mayrisch-Straße 20. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls im Rahmen der Veranstaltungsreihe und an gleicher Stelle referiert am Freitag, 7. September, ab 19 Uhr Stephan Kaußen. Der Aachener Sportjournalist und Politikwissenschaftler will in seinem Vortrag „Europas Zeitenwende?“ der Frage nachgehen, ob im Westen das politische Engagement nachgelassen hat, was dafür die Gründe sein könnten und wie dem erstarkenden Nationalismus eine überzeugende Antwort entgegengesetzt werden kann.