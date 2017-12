Aachen/Merzenich - Hambacher Forst: Keine Rodung bis Ende 2017

Aachen/Merzenich. Der Hambacher Forst wird dieses Jahr nicht weiter gerodet. Wie der Energiekonzern RWE am Donnerstagmittag mitteilte, sei er „offen“ für die vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster „angeregte erneute Klärung der FFH-Eignung“ des Restwaldes in Merzenich am Tagebau Hambach.

Das bedeutet, dass ein noch zu bestimmender Sachverständiger ein neues Gutachten darüber erstellen soll, ob der Wald der Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union entspricht und der Erhaltung natürlicher Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen dient. Genau das nimmt der Bund für Natur und Umweltschutz (BUND) an, der gegen die Genehmigung zur Fortführung des Tagebaus Hambach geklagt hatte. Diese Genehmigung ist die Voraussetzung zur weiteren Rodung des Hambacher Forsts.



Der BUND hatte am Mittwoch erklärt, mit darüber entscheiden zu wollen, welcher Sachverständige das Gutachten erstellen wird. Die Entscheidung darüber, welcher Sachverständige ausgewählt werden soll, trifft nun das OVG. Das Gericht muss in zweiter Instanz über die vom Verwaltungsgericht Köln Ende November abgewiesene Klage des BUND entscheiden.

Die anstehende Entscheidung beschäftigt sich nun mit dem dritten Rahmenbetriebsplan des Tagebau Hambach, der von 2020 bis 2030 gültig ist. Wann das OVG welche Schritte einleitet, war am Donnerstagmittag noch offen, wie ein Sprecherin gegenüber unserer Zeitung erklärte.



Obwohl der Hambacher Forst bereits mehrfach begutachtet wurde, „halten wir es für richtig, dass die Frage nach der FFH-Eignung des Waldes nochmals geklärt wird“, sagte RWE-Sprecher Guido Steffen am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Die bislang erstellten Gutachten, die von der Bezirksregierung Arnsberg in Auftrag gegeben wurden, die für die Prüfung und Genehmigung der RWE-Betriebspläne zuständig ist, hatte die FFH-Eignung des Restwaldes bislang stets verneint. Aus diesem Grund möchte der BUND, dass ein neuer Sachverständiger eingeschaltet wird.