Merzenich/Kerpen - Hambacher Forst: BUND will vor dem Oberverwaltungsgericht klagen

Merzenich/Kerpen.

Im Rechtsstreit um den vom Braunkohletagebau bedrohten Hambacher Forst ist kein Ende in Sicht. Der Landesverband NRW des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) beantragte am Dienstag beim Verwaltungsgericht Köln Berufung gegen das am 24. November 2017 verkündete Urteil. Dann müsste das Oberverwaltungsgericht Münster über die BUND-Klage entscheiden.