Kerpen/Köln - Hambacher Forst: Australische Waldbesetzerin bleibt in Haft

Kerpen/Köln.

Die verurteilte australische Waldbesetzerin Samantha K. bleibt weiter in Haft. Das bestätigte das Amtsgericht Kerpen am Montag auf Anfrage unserer Zeitung. Die 23 Jahre alte Linksextremistin war Ende Juli wegen Beihilfe zu versuchter gefährlicher Körperverletzung zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden, da sie Teil einer Gruppe war, die am 19. März im Hambacher Forst Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen hatte.