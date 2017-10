Düren.

Kriminell gehandelt habe er, sagte Richterin Christina Lange in der Urteilsverkündung. Und vor allem so raffiniert, dass Helmut K. es gelungen ist, über viereinhalb Jahre hinweg mit fingierten Rechnungen „eine Viertelmillion öffentliche Gelder“ zu erbeuten. K. war Personalvermittler bei der Dürener Jobcom und musste sich am Dienstag vor dem Dürener Schöffengericht verantworten.