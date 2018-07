Essen - Gymnasien sind bei bei Schülern in NRW am gefragtesten

Essen . Der Trend geht zur Gesamtschule, doch noch sind die Gymnasien die beliebtesten Schulen in Nordrhein-Westfalen: 40 Prozent der Viertklässler sind zu Beginn dieses Schuljahres auf ein Gymnasium gewechselt.

Etwa jedes vierte Kind entschied sich für eine Gesamtschule - damit hat sich der Anteil in den vergangenen zehn Jahren um mehr als zehn Prozentpunkte erhöht, wie das Statisches Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt nahmen die weiterführenden Schulen in NRW knapp 150.000 neue Schüler auf, im Sommer 2016 waren es noch rund 1000 mehr, vor zehn Jahren sogar 40.000 mehr.

Verlierer sind die Haupt und Realschulen. Nur noch knapp dreieinhalb Prozent der Schüler von weiterführenden Einrichtungen besuchen die Hauptschule in NRW. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch bei gut 15 Prozent. Realschulen haben in zehn Jahren fast zehn Prozentpunkte verloren, nur noch jedes fünfte Grundschulkind wechselt auf eine Realschule.