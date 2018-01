Düsseldorf/Koblenz - „Großes Restrisiko”: Experten wollen Hochwasserschutz ausbauen

Düsseldorf/Koblenz. Die Hochwasservorsorge am Rhein soll massiv ausgebaut werden, um die Anwohner besser zu schützen und die wirtschaftlichen Risiken deutlich zu senken. Mit einer verbesserten Evakuierung und und ausgebautem Hochwasserschutz werde das Risiko für den Menschen bis 2030 um bis zu 80 Prozent reduziert, sagte die Geschäftsführerin der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), Anne Schulte-Wülwer-Leidig, der Deutschen Presse-Agentur.

Bei den wirtschaftlichen Schäden durch Rhein-Hochwasser halten die Experten eine weitere Reduzierung um einen Anteil zwischen 20 Prozent und 40 Prozent im kommenden Jahrzehnt für möglich. Seit dem jüngsten großen Rheinhochwasser 1995 haben die Staaten im Einzugsgebiet des Rheins bis zum Jahr 2015 nach Angaben der Expertin mehr als zehn Milliarden Euro in die Hochwasservorsorge und den Hochwasserschutz am Rhein investiert.

Am Rhein seien bislang Rückhalteräume und Deichrückverlegungen für bis zu 251 Millionen Kubikmeter Wasser entstanden. Ein weiterer Ausbau auf bis zu 350 Millionen Kubikmeter bis 2020 beziehungsweise 535 Millionen Kubikmeter bis 2030 sei geplant. Ziel sei es, mehr Raum für den Fluss zu gewinnen. Profitiert habe davon nicht zuletzt der sogenannte Niederrhein unterhalb der Siegmündung bei Bonn.

Nach Angaben des NRW-Umweltministeriums wurden am Rhein in Nordrhein-Westfalen nach den Hochwassern Mitte der 1990er-Jahre bis heute insgesamt 225 Kilometer Hochwasserschutzanlagen saniert oder sie sind im Bau. Bis Ende 2025 sollen alle Anlagen zwischen Monheim und Emmerich auf den heute gültigen technischen Stand gebracht werden. Zudem sollen Deiche verlegt und Überschwemmungsgebieten ausgewiesen werden. Die NRW-Landesregierung hat im Haushalt 2018 in einem ersten Schritt die Fördermittel für den Hochwasserschutz um 16 Millionen Euro auf 66 Millionen Euro erhöht.

Nach Angaben von Schulte-Wülver-Leidig wurden bislang insgesamt bereits 32 Rückhalteprojekte entlang des Rheins fertiggestellt, weitere 44 sind bis 2030 im Bau oder in Planung. Trotz aller Bemühungen sei ein absoluter Schutz gegen ein extremes Hochwasser jedoch nicht möglich. „Wir haben immer ein großes Restrisiko”, sagte sie. So genannte 100-jährliche Hochwasser, die bei Deichen häufig Planungsgrundlage seien, könnten in der Realität öfter als ein Mal in 100 Jahren auftreten, also auch kurz nacheinander. Größere Rhein-Hochwasser seien aus dem 19. Jahrhundert und früheren Jahrhunderten bekannt.