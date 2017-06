Größter Blasmusikwettbewerb der Welt in Kerkrade

Region.

Der größte Blasmusikwettbewerb der Welt, der World Music Contest (WMC), wird am Samstag, 8. Juli, mit einer großen Show im Kerkrader Fußballstadion eröffnet. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, treten unter anderem die Showband Advendo aus Sneek, die National Band of New Zealand und Sänger Jack Vinders auf.