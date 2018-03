Aachen/Düren/Heinsberg - Grippewelle: Randvolle Krankenhäuser arbeiten am Anschlag

Aachen/Düren/Heinsberg.

An den Krankenhäusern in Aachen gibt es Probleme bei der Versorgung von Notfallpatienten. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, seien die Krankenhäuser wegen der anhaltenden Grippewelle teilweise überlaufen. Zudem sei der Krankenstand des Krankenhauspersonals derzeit ähnlich hoch wie in anderen Firmen und Behörden.