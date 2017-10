Aachen/Heinsberg.

Dass der Kontrollverlust an den deutschen Grenzen im Herbst 2015 kein Zufall war, sondern weiter anhält, zeigte sich in einer Nacht Anfang Juli in Aachen. Über den belgisch-deutschen Grenzübergang auf der Autobahn 44 fuhren mehrere Busse nach Deutschland, in den Bussen saßen Kurden, die von einer Demonstration in Paris zurückkehrten.