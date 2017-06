Grenzkontrollen „ohne nennenswertes Ergebnis“

Aachen/Eupen. Die belgische Polizei hat mit gemeinsam mit der deutschen Bundespolizei am Montag das Gebiet rund um den deutsch-belgischen Grenzübergang auf der Autobahn 44 kontrolliert.

Die gemeinsame Aktion habe im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel in Hamburg gestanden, wie der Einsatzleiter der Föderalen Polizei Belgiens, Harald Meyer, am Dienstag mitteilte.

Die Polizei suchte unter anderem mit Hubschraubern nach Menschen, die die Kontrollen zu umfahren versuchten. Die belgische Polizei kontrollierte in erster Linie Reisebusse. Doch außer vier illegal Eingereisten, die auf dem Weg nach Deutschland gestoppt und umgehend nach Frankreich zurückgebracht wurden, nahm die Polizei lediglich zwei Litauer fest, die in einem in Deutschland gestohlenen BMW unterwegs waren.

Die Kontrollen der Bundespolizei blieben „ohne nennenswertes Ergebnis“, wie Behördensprecher Bernd Küppers mitteilte. Vor dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juli seien aber weitere Kontrollen vorgesehen.