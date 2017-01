Aachen.

Die Zwei sind ein Hit. Buchstäblich. Im heimischen Wohnzimmer in Aachen haben Tobias Breuer (23) und Mohamed Bouyalaoui (24) ein Lied komponiert und produziert, das tatsächlich von Weltstar Justin Bieber und HipHop-Star „Chance the Rapper“ in den USA gesungen, 50 Millionen mal via Internet heruntergeladen wurde und deswegen nunmehr für einen Grammy Award nominiert ist.