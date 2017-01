Glatteisunfälle in der Region: Ein Überschlag und abgerutschte Lastwagen

Region. Die durch überfrierende Nässe glatten Straßen, Rad- und Gehwege in der Region haben in der Nacht und am Donnerstagmorgen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Polizei und Deutscher Wetterdienst warnen noch bis in den Vormittag hinein vor Eisglätte.

Nach Angaben der Polizei kam gegen 5.15 Uhr ein Autofahrer bei Erkelenz von der Kreisstraße 29 auf Höhe der Ortschaft Matzerath von der glatten Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, der Mann blieb jedoch unverletzt.

In Aachen traf es zwei Zweiradfahrer: Zunächst stürzte gegen 5.30 Uhr in Haaren ein Fahrradfahrer, um 6 Uhr rutschte in Herzogenrath-Kohlscheid die Fahrerin eines Motorrollers beim Abbiegen weg. Beide wurden leicht verletzt.

Wie die Dürener Polizei mitteilt, rutschten bereits in der Nacht zwei Lastwagen von glatten Landstraßen. Zunächst schlitterte gegen 3.40 Uhr ein Laster auf der Landesstraße 253 bei Jülich in eine abschüssige Böschung. Nur kurze Zeit später, gegen 4 Uhr, kam ein weiterer Sattelzug auf der Bundesstraße 56 bei Aldenhoven von der Straße ab.

In Willich, nördlich von Mönchengladbach, kam am frühen Morgen ein 20-jähriger Autofahrer ums Leben, als er mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum rutschte. Er verstarb noch an der Unfallstelle, sein Beifahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.