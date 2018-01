Region - Glatte Straßen und Schnee führen zu Unfällen und Staus in der Region

Region. Schnee, Regen und Eis haben am Mittwochmorgen zahlreiche Unfälle in der Region und Nordrhein-Westfalen verursacht. Mehrere Schulkinder sind bei Busunfällen leicht verletzt worden. Auf vielen Autobahnen kam es zu Behinderungen und Staus.

In der Region um Aachen hat Schnee am Morgen den Berufsverkehr behindert. Auf der A44 Richtung Aachen hat es einen Unfall zwischen Alsdorf und Broichweiden gegeben, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern hinter der Unfallstelle.

Im Kreis Düren hatte es bis 11 Uhr ganze 27 Unfälle gegeben, die auf die Witterungsbedingungen zurückzuführen waren. Die meisten davon endeten jedoch nur mit Sachschaden. Insgesamt ergab sich ein Schaden, den die Dürener Polizei auf 52.000 Euro schätzt.

Bei einem Unfall in Soller wurde eine Person leicht verletzt, in Jülich war ein Radfahrer in einen Unfall involviert, der sich ebenfalls verletzte. Stellenweise waren die Straßen spiegelglatt, in Kreuzau ging phasenweise gar nichts mehr. Auf der B56 und anderen Zufahrtstraßen nach Düren war Geduld angesagt.

Probleme bereitete insbesondere die L 249 Höhe Drove sowie die L 327 zwischen Niederau und Stockheim. Letztere musste zeitweise gesperrt werden, da sich ein Lkw quer gestellt hatte. Berufspendler brauchen oftmals mehr als doppelt so lange wie sonst, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen.

Auf der K29 bei Kufferath wunderten sich die Berufspendler, die aus Richtung der Mülldeponie kamen, weil die Ampel nicht auf Grün sprang. Die Ursache war schnell gefunden: Schnee hatte die Kamera bedeckt. Die hat deswegen die Autos nicht gesehen. Auch in Merzenich war eine Ampelsteuerung ausgefallen. Ob in Merzenich auch der Schnee der Schuldige war, kann die Polizei noch nicht sagen.

Die Dürener Kreisbahn hatte den Busverkehr im Gebiet Kreuzau und Heimbach am Morgen eingestellt, weil die Busse aufgrund von Unfällen nicht mehr durchkamen.

Auch Eifel und Kreis Heinsberg

Auf den Verkehr hat der Wintereinbruch erheblichen Einfluss, für die schönen Seiten des Winters wie Rodeln und Langlaufen reichen die wenigen Zentimeter im Dürener Land aber noch lange nicht. Auch in der Eifel und im Kreis Heinsberg gab es wetterbedingte Unfälle.

Auf der A46 bei Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Düsseldorf ist es gegen 5 Uhr am Morgen zu einem Unfall gekommen. Auf der schneebedeckten Fahrbahn kam das Auto aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzleitplanke. Das schwer beschädigte und unbeleuchtete Auto blieb anschließend auf der linken Fahrspur liegen.

Ein Lkw-Fahrer sicherte die Unfallstelle mit seinem Gefährt vor dem nachfolgenden Verkehr. Der Verkehr wurde nach der Sicherung der Unfallstelle über den Standstreifen umgeleitet. Es kam zu einem erheblichen Rückstau. Die Person, die den Wagen gesteuert hatte, konnte nach Angaben der Autobahnpolizei am Mittag das Krankenhaus als unverletzt wieder entlassen werden. Der Einsatz war gegen 7 Uhr beendet.

Insgesamt ereigneten sich im Kreis Heinsberg im Verlaufe des Vormittags zehn witterungsbedingte Unfälle. Glücklicherweise wurde sonst niemand verletzt und es blieb bei Blechschäden. Auch ein Streifenwagen der Polizei war an einem Unfall beteiligt. Bei der Anfahrt zu einem Verkehrsunfall rutschten die Beamten auf ein vorausfahrendes Fahrzeug.

Im Nordkreis musste die B57 zwischen dem Kreisverkehr Birk und Alsdorf am Morgen zeitweise gesperrt werden, weil gleich drei Lkw quer auf der Fahrbahn standen. Wie Polizeisprecher Paul Kemen mitteilte, habe es aufgrund der Vielzahl von Einsätzen länger gedauert, bis der Streuwagen vor Ort war. Gegen 10 Uhr hatte der Streuwagen die Straße schließlich von Schnee und Eis befreut, sodass die Lkw weiterfahren konnten. Zu Unfällen ist es dort nicht gekommen.

In Stolberg war es an vielen Stellen glatter als zuvor befürchtet. Entsprechend vorsichtig machte man sich zur Arbeit auf, was langwierig wurde. Die Polizei bestätigte für Stolberg und die Außenbereiche „erhebliche witterungsbedingte Verkehrsstörungen“ .

Und wer nicht seine Huskys vor den Hundeschlitten spannen konnte, für den waren Ziffern das beliebteste Gesprächsthema, wie beispielsweise: „Ich habe 75 statt der üblichen 30 Minuten zum Arbeitsplatz gebraucht.“ Der Wert für die Anreise nach Düsseldorf wurde mit 150 statt 40 Minuten überliefert, der von Büsbach nach Gressenich mit 45 statt 15 Zeiteinheiten.

Unfälle mit Schulbussen

Im Kreisgebiet Euskirchen ereigneten sich die ersten Unfälle gegen 7 Uhr. Wie die Polizei berichtet, bauten in sehr kurzer Zeit insgesamt neun Fahrzeuge Unfälle. Insgesamt vermeldete die Polizei bis 10.30 Uhr 16 witterungsbedingte Unfälle. Ein Rollerfahrer stürzte in Kall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

In zwei Fällen waren sogar Schulbusse beteiligt. Bei einem Unfall auf der Landesstraße 194 zwischen Wüschheim und Ottenheim verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen drei Insassen leicht, darunter auch Schüler. Auf der Bundesstraße 265 bei Zülpich fuhr ein Schulbus gegen einen Baum. Dabei wurde der Busfahrer schwer und ein Fahrgast leicht verletzt. Die Straßen sind beide gesperrt.

Auch in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis kam ein Bus auf abschüssiger Strecke bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab. Dabei seien der Fahrer und weitere sieben Menschen leicht verletzt worden, unter ihnen auch Schulkinder, sagte ein Polizeisprecher.

Auf der Autobahn 2 verunglückte ein Lastwagen zwischen Herford und Vlotho. Der Anhänger blockierte zwei Spuren, die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Auch die A44 in Richtung Dortmund musste wegen eines Unfalls in Höhe von Lichtenau gesperrt werden. Ein Lastwagen stand nach einem Unfall auf rutschiger Fahrbahn quer.

Im Raum Detmold und bei Duisburg mussten Straßen wegen Schneefall und Hagel gesperrt werden. Streufahrzeuge waren im Einsatz. Es gab mehrere kleine Unfälle. Auch andernorts, etwa um Dortmund und in Hamm gab es am frühen Morgen zahlreiche witterungsbedingte Einsätze der Polizei.

Auf den Autobahnen gab es zahlreiche Staus, da etwa beschädigte Fahrzeuge geborgen werden mussten. Etwa auf der A1 zwischen Wuppertal Langersfeld und Wermelskirchen bildete sich nach einem Unfall ein kilometerlanger Stau.

Wegen der Änderung der Witterungsverhältnisse und der Arbeiten der Räumdienste ist das witterungsbedingte Unfallgeschehen in der Region ab 10 Uhr stark zurückgegangen. Dies meldete die Euskirchener Polizei.