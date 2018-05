Wie an den Hochschulen Plagiate erkannt werden

Die Universität Maastricht setzt bei der Plagiatskontrolle auf eine spezielle Software. Die Studenten reichen ihre Arbeiten in digitaler Form und auf Niederländisch oder Englisch ein. Die Software scannt sie und erkennt Plagiate automatisch. Verpflichtet ist die Universität Maastricht zu so einer Kontrolle nicht, es ist eine freiwillige Maßnahme. Grundsätzlich ist die Software für jede Universität verfügbar. Wie hoch die Kosten dafür sind, darüber macht die Universität Maastricht keine Angaben.



Ebenfalls keine genauen Angaben macht die Universität Maastricht über die Zahl der festgestellten Betrugsfälle, die Zahl der Fälle sei „sehr begrenzt“, heißt es auf Anfrage. Dies wird zum einen auf „die frühzeitigen Hinweise an die Studenten und die ständige Aufmerksamkeit seitens der Universität Maastricht“ zurückgeführt und zum anderen auf die Sanktionen, die bei der Feststellung eines Plagiats drohen. Diese reichen von einer Ermahnung, über den Ausschluss von einer Prüfung bis zum Ausschluss vom Studium.



An der RWTH Aachen heißt es auf Anfrage, dass „aus rechtlichen Erwägungen“ Plagiatprüfsoftware „nicht flächendeckend“ eingesetzt werde. „Ein Einsatz einer solchen Software wird nur bei einem objektiven Anfangsverdacht erwogen.“



An der FH Aachen wurde 2013 in einer Dekanatsrunde über die Einführung einer Plagiatprüfsoftware diskutiert. Letztlich entschied man sich dagegen, unter anderem aus Gründen der Praktikabilität, weil es bedeuten würde, dass jeder Student seine Arbeit in digitaler Form einreichen muss.

„Es ist unstrittig, dass eine Plagiatsprüfung nötig ist“, sagt FH-Sprecher Roger Uhle. Er sagt auch: „Wir müssen nicht so tun, als würde eine Software jedes Plagiat erkennen.“