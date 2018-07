Region - Gewitter ziehen von der Eifel in den Rest der Region

Region. Am Mittwochmorgen ist etwas Leben in die schwüle Sommerluft gekommen: Quellwolken haben sich zunächst in der Eifel gebildet und bringen im Verlauf des Tages teils kräftige Gewitter mit sich. Örtlich ist Starkregen und Hagel möglich.

Bereits in der Nacht und am frühen Morgen gab es einige Gewitter in der Eifelregion, besonders im Bereich Simmerath, Monschau, Nideggen, Kreuzau und Zülpich. Auch in der belgischen Eifelregion bei Eupen haben bereits Blitze am Himmel gezuckt. Am Morgen zogen die Wolken dann weiter in Richtung Baesweiler, Geilenkirchen, Heinsberg und Jülich und brachten Regenschauer mit. Von dort aus sollen sie weiter Richtung Sauerland ziehen.

In NRW ist am Mittwoch auch die Gefahr von Starkregen gegeben. In kurzer Zeit könnten 15 bis 25 Liter Wasser pro Quadratmeter niederprasseln. Auch Hagel sei möglich. Heftige Unwetter wie Ende Mai in der Region um Aachen und um Wuppertal soll es am Mittwoch aber nicht geben.

Trotz Gewitter, Regen und Quellwolken soll es laut Eifelwetter.de aber warm bleiben: Simmerath und Blankenheim erreichen 24 Grad, Aachen 26 Grad und bis zu 28 Grad in Heinsberg.

Noch unsicher ist, ob es auch am Donnerstag in der Region gewittert. Die schwüle Luft vom nächsten Hoch soll dann in den Süden gedrängt werden. In Eupen, Aachen und Düren wird es wohl meist trocken bleiben, während andere Eifelorte wie Trier, Bitburg und Cochem noch einmal mit Gewittern und Schauern rechnen müssen. Die Temperaturen bleiben mit 23 bis 28 Grad ähnlich wie am Mittwoch.

#Trockenheit, Ernteeinbußen... und hinzu kommt die anhaltende #Waldbrandgefahr. Seien Sie wachsam - und alles Gute unseren Partnern bei der #Feuerwehr! /kis pic.twitter.com/aqiCrfCqYk — DWD (@DWD_presse) July 2, 2018

In der Nordhälfte von NRW soll es trocken bleiben, wie DWD-Meteorologin Yvonne Tuchscherer mitteilt. Ab Freitag gilt dies wieder für ganz NRW. Die Temperaturen sollen auf 28 bis 30 Grad steigen, auch die Wald- und Grasflächenbrandgefahr soll dann in der Region wieder erhöht sein. Die Expertin geht davon aus, dass das Wetter bis mindestens Dienstag warm und trocken bleibt.

Eifelwetter.de warnt besonders am Sonntag vor möglichem Sonnenbrand. Mit 13 Stunden Sonne und kaum Wolken am Himmel sollte man das Eincremen nicht vergessen.